Президент Финляндии охарактеризовал политический диалог с Россией Президент Финляндии Стубб сообщил об отсутствии диалога с Россией

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Александер Стубб

Между Финляндией и Россией полностью отсутствует политический диалог, заявил CNN президент страны Александер Стубб. При этом он признал, что такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте.

Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией, — заявил Стубб.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест. Митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Согласованная с полицией акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). В Хельсинки около полусотни с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала и направились к парламенту, держа в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои».

До этого правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. МВД страны уточнило, что первоначально мера действовала до 14 апреля. Таким образом в Хельсинки собирались решить проблему нелегальной миграции.

При этом первое закрытие КПП на восточной границе с Финляндией произошло в середине ноября 2023 года. Позднее замкомандующего пограничной службой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен сказал, что безлюдность территорий у российских границ вызывает беспокойство.