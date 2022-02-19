Президент Финляндии: не вижу причин для вступления в НАТО

У Финляндии в настоящее время нет никаких причин для вступления в НАТО. Обстановка на границе с Россией спокойная, в Хельсинки не опасаются вторжения российских войск, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью CNN.

В данный момент я не вижу никаких причин для резких изменений, внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано, — сказал он.

Ниинистё отметил, что его страна долгое время является стабильной и демократической. Она входит в состав Евросоюза и представляет собой часть Запада.

Он также напомнил о географии, подчеркнув, что её не изменить. По словам финского лидера, ситуация на границе с РФ спокойная, поэтому Хельсинки «совсем не боится» неожиданного вторжения российских танков.

На этой неделе министр иностранных дел страны Анн Линде Швеции заявила, что страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. По его словам, РФ высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности. Министр отметил, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения странами своей безопасности.