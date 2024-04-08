Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира для Украины Глава Финляндии Стубб назвал бои единственным способом вернуть мир на Украине

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Александр Стубб

Продолжение боевых действий на Украине — единственный способ добиться мира в текущем конфликте, заявил CNN президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.

Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя, — резюмировал он.

Кроме того, президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от конфликта. Он слишком затянулся, констатировал он.

Ранее Стубб сообщил, что между Финляндией и Россией полностью отсутствует политический диалог. При этом он подчеркнул, что такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте.

При этом русскоязычные жители Финляндии накануне потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест. Митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Согласованная с полицией акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). В Хельсинки около полусотни с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала и направились к парламенту, держа в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои». Аналогичные мероприятия состоялись и в других населенных пунктах.