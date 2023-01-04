Президент Эстонии высказался в защиту русского языка Президент Эстонии Карис заявил, что не видит причин бороться с русским языком

Фото: Sander Ilvest/imago-images.de/Global Look Press

Алар Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью телеканалу ETV+, что не видит причин бороться с русским языком из-за конфликта на Украине. По его словам, возлагать вину за происходящее на язык не имеет смысла.

Язык — это средство. Я не вижу причин бороться с языками <...>, нет причин бороться и с русской литературой, — сказал эстонский лидер.

Карис отметил, что из-за событий на Украине от русского языка отказываются не только украинцы, но и некоторые русские люди. Однако он подчеркнул, что это преходящее явление, реакция на конфликт и язык винить в чем-либо не стоит.

Президент добавил, что русский «сам по себе — культурный язык», а из-за алфавита он сложнее других языков, поэтому его изучение нужно начинать раньше.

Ранее жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в ходе интервью журналистке Анне Олицкой предпочла общаться на русском языке, поскольку говорит на нем с детства и считает родным. Она добавила, что не считает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение.

В октябре секретарь нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов призвал полностью искоренить русский язык на территории Украины. По его словам, русский язык является «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» для украинцев, а нарратив о важности взаимопонимания с русскоговорящими гражданами опасен для государства.