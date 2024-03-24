Президент Эстонии высказался о теракте в «Крокусе» спустя сутки молчания Президент Эстонии Алар Карис: теракт в «Крокусе» поражает своей жестокостью

Эстонский президент Арал Карис выступил с осуждением теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». В соцсети Twitter (X) политик заявил, что атака в Красногорске ужасает своей жестокостью.

Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в концертном зале «Крокус Сити» в Москве ужасает своей жестокостью, — написал президент.

На теракт отреагировал и латвийский президент Эдгар Ринкевич. Он, в свою очередь, отметил в Twitter (X): «в каком же сумасшедшем мире мы живем».

Ранее штаб-квартиру нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в Подмосковье. В посольстве России в ОАЭ поблагодарили «эмиратских друзей» за участие в тяжелый для страны момент.

Кроме того, самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета флага РФ в знак поддержки в связи атакой на «Крокус». На небоскребе размещена надпись — «ОАЭ солидарны с Россией».

До этого глава КНДР Ким Чен Ын обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Северокорейский лидер передал коллеге искренние соболезнования и признался, что произошедшее явилось для него «печальной и неожиданной новостью».