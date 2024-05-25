Президент Эстонии сделал заявление о России после инцидента с буями Президент Эстонии заявил, что Таллин не планирует закрывать границу с Россией

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Алар Карис

Таллин не собирается закрывать границу с Россией на фоне ситуации с исчезновением буев на Нарве, заявил президент Эстонии Алар Карис. По его словам, которые приводит финская телерадиокомпания Yle, одной из причин такого решения является наличие родственников у эстонских граждан «на другой стороне». В случае необходимости Таллин в кратчайшие сроки закроет границу с Россией, добавил он.

Финляндия закрыла свою восточную границу, но эстонско-российская граница остается открытой, несмотря на инциденты, — сказал лидер страны.

Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии обвинил Россию в снятии буев на Нарве. Там подчеркнули, что намерены связаться с Россией по данному вопросу, чтобы вернуть заграждения для сохранения безопасного судоходства в регионе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию в снятии буев, назвав эти действия провокацией. По его словам, световые заграждения нужны для демаркации границ. Он рассчитывает, что Москва не только объяснит произошедшее, но и вернет заграждения.

В мае министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил, что правительство может открыть границу с Россией, если вступит в силу закон о беженцах. Глава ведомства отметил, что проект находится на стадии доработки.