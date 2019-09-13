Главу Украины Владимира Зеленского пригласили посетить с официальным визитом столицу Эстонии — Таллин. Поездку запланировали на октябрь текущего года. Приехать в прибалтийскую республику политику предложила её глава — Керсти Кальюлайд, прибывшая для переговоров в Киев.
Руководитель Незалежной рассчитывает, что сотрудничество с Эстонией позволит его стране получить опыт Таллина в области диджитализации и киберзащиты.
Мы должны активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС, — заявил президент Украины в эфире телеканала «Наш».
Во время выступления он поздравил Эстонию с избранием постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Ранее Зеленский заявил, что о выборах на территории непризнанных ЛНР и ДНР говорить ещё рано. По его словам, сначала следует провести встречу глав государств — участников «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия), так как голосование на этих территориях является частью Минских соглашений, писал News.ru.