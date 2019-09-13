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Семь школьников из города Мукачево Закарпатской области Украины попали в больницу после распыления неизвестного вещества. Все они учатся в одном классе.

Трое шестиклассников теряли сознание, сейчас их самочувствие улучшилось, но они находятся в реанимации. Другие определены в инфекционное отделение. Их состояние оценивается как средней тяжести, пишет издание Mukachevo.net. Что стало причиной...