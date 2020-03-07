https://static.news.ru/photo/8520ceca-6065-11ea-8037-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд после возвращения из США отказалась от участия в публичных мероприятиях. Она ждёт результаты анализов на коронавирус. Об этом заявила советник главы государства Таави Линнамяэ.

Сегодня президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нём, — заявила Линнамяэ.

Эстонский президент принимала участие в работе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. Двое его участников заразились коронавирусом. Кроме Кальюлайд на мероприятии были госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент США Майкл Пенс, сообщает РИА Новости.

Всего в Эстонии зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Девять человек прилетели в страну из итальянского города Бергамо 29 февраля.

NEWS.ru писал, что около 70% заражённых в Китае коронавирусом людей выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Всего в мире зафиксировано более 102 тысячи заболевших, умерли 3,4 тысячи человек. Выздороветь смогли 57 тысяч пациентов.