Глава Эстонии Керсти Кальюлайд после возвращения из США отказалась от участия в публичных мероприятиях. Она ждёт результаты анализов на коронавирус. Об этом заявила советник главы государства Таави Линнамяэ.
Сегодня президент должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нём, — заявила Линнамяэ.
Эстонский президент принимала участие в работе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. Двое его участников заразились коронавирусом. Кроме Кальюлайд на мероприятии были госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент США Майкл Пенс,
Всего в Эстонии зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Девять человек прилетели в страну из итальянского города Бергамо 29 февраля.
NEWS.ru писал, что около 70% заражённых в Китае коронавирусом людей выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
Всего в мире зафиксировано более 102 тысячи заболевших, умерли 3,4 тысячи человек. Выздороветь смогли 57 тысяч пациентов.
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