https://static.news.ru/photo/bbb21024-da88-11e9-844a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призналась, что Европа устала от Украины, так как оказываемая Киеву помощь не приводит к уменьшению коррупции в стране.

Задача новой власти — показать, что теперь развитие будет идти быстрее, — сказала Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда».

Она пояснила, что Киеву необходимо продемонстрировать прогресс и результаты на том фундаменте, который был заложен предыдущей властью.

Кальюлайд также призналась, что Эстонию никто не ждал в ЕС с распростёртыми руками, она посоветовала Украине тоже на это не рассчитывать.

Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, — указала она.

Как писал News.ru, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна должна самостоятельно вести переговоры с Россией и занимать такую же позицию относительно диалога с другими союзниками и партнёрами. По её словам, в настоящее время государство может высказать своё мнение относительно происходящего в РФ с заметно усиленных позиций, особенно после визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным.