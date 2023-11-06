Президент Дуда объявит кандидата на должность премьера Польши Масталерек: Дуда объявит кандидата на должность премьера Польши 6 ноября

Фото: Piotr Polak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда объявит имя кандидата на пост премьер-министра страны в понедельник, 6 ноября, сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек в Twitter (X). По его словам, с соответствующим заявлением он выступит вечером и внесет кандидатуру на рассмотрение в сейм.

После консультаций и глубоких размышлений президент Анджей Дуда уже принял решение по вопросу так называемого первого шага (внесение кандидатуры премьера в сейм. — NEWS.ru). <...> Решение является окончательным, поэтому <...> рекомендую спокойно наблюдать за вечерним обращением, — написал Масталерек.

Кандидатуру на пост премьера президент Польши вносит на рассмотрение после выборов согласно конституции. Тот в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После вопрос рассматривает сейм.

За неделю до парламентских выборов в республике в польских СМИ появилась статья с обвинениями действующего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого в связях с бизнесменом, осужденным за педофилию. Речь о главе строительной компании из Кракова, которого приговорили к трем годам тюрьмы в 2020 за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Однако по неизвестной причине судебное решение в силу так и не вступило. Бизнесмен не только остался на свободе, но и продал правительству страны здание частной клиники в Катовице за 205 млн злотых.