Президент даст свой ответ

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Несколько совещаний с военно-стратегической повесткой с участием Владимира Путина выглядят прелюдией к серьезной корректировке нашей СВО перед лицом все более радикальных угроз «западных партнеров».

Между тем заявление «Большой семерки» о создании международного трибунала по Украине в Гааге выглядит поспешным и холостым выстрелом. Той самой ошибкой, что хуже преступления, способной излечить от беспредметного пацифизма наших сторонников мира любой ценой.

На что и, главное, на кого было нацелено такое заявление? Конечно, в первую очередь на нашу элиту, которую, как показала только что вышедшая статья за подписью Генри Киссинджера, западные политики считают безвольной биомассой. Ей, мол, с одной стороны, достаточно пообещать в обмен на кардинальные уступки возможность торговать сырьем, как и прежде. Ветеран американской политики, так и не избавившийся от акцента, даже употребил термин способствовать — contribution — стабилизации мирового экономического порядка. Согласитесь, выбор слова звучит глубоко символично. А с другой стороны, для несмирившихся альтернатива — все та же Гаага.

Но в Москве правильно расценили упоминание этого нидерландского городка, как фактически крест, поставленный на любых разумных договоренностях. Тут, видимо, даже до наших сырьевиков стало доходить, что церемониться ни с кем не станут. Еще римляне повторяли: «Горе побежденным!» И попытки того же Олафа Шольца немного отыграть назад с обещанием не рвать нить контактов с Россией общей картины не меняют.

В результате вряд ли можно считать простым совпадением последующую цепь весьма значимых и показательных событий. Наше телевидение демонстрирует постановку на боевое дежурство в шахте под Козельском новой «трехголовой» ракеты «Сармат» с блоком «Авангард», гарантирующим отсутствие возможности перехватить этот стратегический вектор. Затем президент посетил в неназванном месте заседание объединенного штаба родов войск, на котором по правую руку от него сидел генерал Сергей Суровикин. Как можно судить, прошел обмен мнениями с информированием президента из первых рук. Дальше на передовую лично отправился министр обороны Сергей Шойгу, который проинспектировал наши боевые порядки. Не исключено, что он развеял культивируемые некоторыми Telegram-каналами опасения по поводу какого-то сговора за спинами солдат.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевой блок «Авангард»

В этот понедельник Владимир Путин летит в Минск для встречи с Александром Лукашенко. Причем такой визит осуществляется на фоне усиленной проверки боеготовности белорусских вооруженных сил. Понятно, что в официальных документах много будет говориться о развитии и углублении двустороннего сотрудничества. В кулуарах шли разговоры о новых миллиардных кредитах для Минска. Но очевидно, что президенты не смогут не обсудить вопросы тесного военного сотрудничества. Особенно перед лицом раскручивающегося с американской подачи польского милитаризма с его претензией на возврат украинских и белорусских земель — восточных крессов.

И, наконец, было объявлено, что Владимир Путин будет лично присутствовать на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. Причем уже сам факт, что об этом событии в мире узнали заранее, может свидетельствовать только об одном. Общественность готовят к реально важному заявлению российского президента, которое должно стать аргументированным ответом на все западные размахивания кнутом вперемежку с демонстрацией сомнительного пряника.

Видимо, настало время без обиняков ответить на несколько вопросов. Прежде всего, о реальных целях продолжения СВО, о будущем Украины и о том, что в Москве посчитают достижением победы.