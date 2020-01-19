https://static.news.ru/photo/9ed68824-3ad5-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Мило Джуканович Фото: Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что принятый закон о вероисповедании, который Сербская православная церковь (СПЦ) считает ущемляющим её интересы, отменён не будет.

Он подчеркнул, что принятию нормативного документа предшествовала длительная подготовка.

Если бы мы считали, что этот закон должен быть отменён, мы бы, конечно, его не приняли, — сказал глава государства в интервью TANJUG.

Джуканович добавил, что имущество, которым сегодня владеет СПЦ, на самом деле принадлежит Черногории и было узурпировано в период с 1986 по 2000 годы. Он также отметил, что закон не угрожает свободе вероисповедания в стране.

Массовые протесты сторонников отмены закона президент охарактеризовал как «политические манипуляции лидеров просербских партий», которые недовольны тем, что постоянно терпят поражение на выборах.

Как ранее писал NEWS.ru, принятие закона о вероисповедании в Черногории прокомментировали в РПЦ. В Московском патриархате считают, что страна повторяет раскольнический путь Украины.