Президент Чехии заявил о «сдвиге не в лучшем смысле» в конфликте на Украине Петр Павел: на Украине будет сдвиг не в лучшем смысле этого слова

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о предстоящих событиях в конфликте на Украине в 2024 году. В интервью Seznam Zpravy он предсказал сдвиг, который не будет соответствовать представлениям европейских стран.

Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем, — заявил Павел.

По его словам, президент России Владимир Путин придерживается своей версии мира, где Россия занимает место среди сильнейших, в то время как остальным следует принять эту реальность. Чешский лидер также заявил о возможности договоренностей между Путиным и Дональдом Трампом в случае победы последнего на президентских выборах в США в 2024 году. По его мнению, это может вернуть Россию к статусу ключевого игрока, независимо от отношений с Украиной или остальной Европой.

Ранее сенат США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны американской границы, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, консерваторы не поддержат выделение средств для Украины.