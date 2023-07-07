Президент Чехии заявил о передаче Киеву 676 единиц техники с 2022 года Президент Чехии Павел: с февраля 2022 года Прага передала Киеву 676 единиц тяжелой техники

Фото: МО Украины

С 24 февраля 2022 года Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств противовоздушной обороны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела. Кроме того, Киев получил от Праги 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, а также 380 тысяч артиллерийских снарядов.

Чехия передала Чехии в общей сложности 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 миллиона единиц боеприпасов среднего и крупного калибра, 380 тысяч артиллерийских снарядов. Общий объем той помощи, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, то в сумме составляет около 45 миллиардов крон (около 2 миллиардов долларов), — отметил Павел.

Относительно военного конфликта Павел выразил мнение, что единственным решением является победа Украины. Он также отметил важность переговоров о вступлении Киева в НАТО сразу после завершения боевых действий.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Праге обвинил Россию в том, что Киев может столкнуться с трудностями при получении приглашения в НАТО. По его мнению, некоторые государства могут быть проявлять осторожность или даже опасаться России.