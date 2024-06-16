Президент Чехии заявил, что Россия сядет за стол переговоров по Украине

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Петр Павел

Со временем представители России сядут за стол переговоров, заявил принимавший участие в швейцарском саммите по Украине президент Чехии Петр Павел. На своей странице в социальной сети X он отметил, что на конференции высказались многие страны со всего мира.

На мировом саммите в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. Я ценю то, что подавляющее большинство из них высказались в поддержку основополагающих принципов международного права. Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России, — говорится в посте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина. По его словам, динамика положения дел на фронтах показывает — дальше для украинцев она будет ухудшаться. Политик, который ставит интересы родины выше собственных, добавил Песков, задумался бы над таким предложением.

Зеленский ранее заявил, что принятый по итогам саммита в Швейцарии «план действий» будет направлен России перед второй встречей. По его словам, необходимо «решать вместе», что означает справедливый мир для мира. Зеленский обратил внимание на то, что России нет среди участников саммита. Устав ООН, добавил политик, является для Украины основой.