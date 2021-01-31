Президент Чехии заявил, что Навальный хочет занять место Путина

https://static.news.ru/photo/32f37944-63fd-11eb-9386-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Чехии Милош Земан заявил, что считает политика Алексея Навального не борцом за демократию, а российским националистом. По его словам, оппозиционер хочет занять место президента Владимира Путина.

Он отметил, что не имеет ничего против российского национализма.

Он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима [президента РФ Владимира] Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина. — NEWS.ru) месте, — сказал политик.

Он назвал ситуацию с отравлением и последующим арестом Навального «балаганом».

Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации. — NEWS.ru.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например чеченцев, — добавил Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.

Он отметил, что есть ещё «несколько дел», в которых Навальный фигурирует и которые Земан может расценить как российский национализм.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.