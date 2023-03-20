Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине Президент Чехии Павел спрогнозировал перелом в конфликте на Украине в 2023 году

Фото: МО РФ

Президент Чехии Петр Павел прогнозирует, что в 2023 году в конфликте на Украине произойдет «какой-то перелом», передает ТАСС. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что «никто не заинтересован в продлении конфликта».

В этом году, что очевидно, должен произойти какой-то перелом, — сказал он.

Союзники Украины также стремятся к скорейшим переговорам, утверждает Павел.

Ранее бывший кандидат в президенты США на выборах 2012 и 2016 годов от партии «Зеленых» Джилл Стайн заявила, что украинский конфликт ведет к обнищанию населения США и угрожает их безопасности, передает ТАСС. Она призвала население Соединенных Штатов осознать реальность происходящего и степень угрозы, которую представляет поддержка Киева. Она назвала опасной позицию Вашингтона о том, что никому не будет позволено соперничать с США. Она добавила, что минские договоренности были «очень хорошими предложениями» и призвала вернуться за стол переговоров.

Ранее американский обозреватель Лили Байер в статье для Politico заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине. Он при этом признал риск того, что многие страны просто не смогут набрать необходимое количество боеприпасов для поддержки Киева.