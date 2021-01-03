Президент Чехии сделает прививку от коронавируса во второй половине января

https://static.news.ru/photo/7ee55602-4ddb-11eb-8e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

76-летний президент Чехии Милош Земан получит прививку от COVID-19 во второй половине января, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш после встречи с главой государства.

[Земан] во второй половине января будет проходить очередной медицинский осмотр. Одновременно ему будет сделана прививка вакциной, которая в тот момент будет в распоряжении [медиков]. Он не будет выбирать [вакцину], — цитирует премьера ТАСС.

С 26 декабря 2020 года Чехия получает закупленную при посредничестве Еврокомиссии вакцину совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация для чехов будет бесплатной и добровольной. Первые прививки гражданам были сделаны уже 27 декабря. Как передавал NEWS.ru, раньше всех в стране вакцинировался Бабиш.

Власти Чехии рассчитывают, что в страну поступят около 15,9 млн доз вакцин от разных компаний. Этого должно быть достаточно для 8,9 млн граждан, возраст которых позволяет привиться. Население Чехии составляет 10,7 млн человек.

За время пандемии в Чехии выявлен 740 481 случай COVID-19 при 11 960 летальных исходах.