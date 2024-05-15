Президент Чехии высказался за переговоры по Украине Павел: необходимо остановить конфликт на Украине и начать переговоры

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Петр Павел

На Украине необходимо остановить боевые действия и начать переговоры о будущем страны, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News. Он назвал наивными мысли о том, что Киеву удастся вернуть себе занятые Россией территории.

Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем устройстве [Украины], — сказал он.

Павел подчеркнул, что в такой ситуации необходимо быть реалистами. При этом сторонам конфликта важно достичь компромисса, «но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения».

Также чешский лидер отверг идею отправки войск НАТО на украинскую территорию, подчеркнув, что это бы спровоцировало эскалацию отношений с Россией. Никто не хочет конфликта в Европе, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что переговоры должны учитывать интересы России и проводиться одновременно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности.

Глава государства отметил, что надежность гарантий Запада перед Россией является проблемным вопросом. По словам Путина, правящие круги этих стран предпочитают устраивать миропорядок не на основе международного права.