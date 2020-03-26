Чешский лидер Милош Земан намерен посетить парад в Москве, посвящённый 75-летию Победы, если он не будет отменён из-за коронавируса. Об этом заявил канцлер президента Вратислав Минарж.
В связи с пандемией гражданам Чехии запрещено выезжать за пределы страны. Ограничение не распространяется на государственных деятелей, дипломатов и служащих, которые выполняют важную миссию,
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превышает 430 тысяч человек. При этом более 109 тысяч выздоровели, а 18,9 тысячи человек скончались.
В России количество заражённых за последние сутки возросло на 163 и составило 658 человек. Выписаны из больниц по выздоровлении 29 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти изучают возможность отмены парада Победы 9 мая. Конкретного решения по этому вопросу пока не принято.
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