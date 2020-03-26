https://static.news.ru/photo/11cbe9c8-6eac-11ea-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Чешский лидер Милош Земан намерен посетить парад в Москве, посвящённый 75-летию Победы, если он не будет отменён из-за коронавируса. Об этом заявил канцлер президента Вратислав Минарж.

В связи с пандемией гражданам Чехии запрещено выезжать за пределы страны. Ограничение не распространяется на государственных деятелей, дипломатов и служащих, которые выполняют важную миссию, сообщает Чешское радио.

Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превышает 430 тысяч человек. При этом более 109 тысяч выздоровели, а 18,9 тысячи человек скончались.

В России количество заражённых за последние сутки возросло на 163 и составило 658 человек. Выписаны из больниц по выздоровлении 29 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти изучают возможность отмены парада Победы 9 мая. Конкретного решения по этому вопросу пока не принято.