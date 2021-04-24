Президент Чехии поддержит закупку вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/21672314-a5ad-11eb-8e43-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Чехии Милош Земан 25 апреля во время телеобращения к нации заявил, что поддержит закупку российской вакцины «Спутник V», если будет недостаток в других препаратах от коронавируса.

Я буду выступать за использование в Чехии вакцины «Спутник V» в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин, — отметил политик.

Он нацелен на использование европейских вакцин, которые уже сертифицированы в ЕС. К российскому препарату прибегнут в случае крайней необходимости.

Вакцину зарегистрировали в России в августе 2020 года. По официальным данным, эффективность препарата составляет 91,6%, он обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заражения коронавирусом. «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трёх миллиардов человек.

Ранее Прага отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.