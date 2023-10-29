Президент Чехии оконфузился на празднике, сбив фуражку с головы стражника Президент Чехии сбил фуражку с головы военного на праздничной церемонии в Праге

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел попал в курьезную ситуацию на праздновании Дня возникновения Чехословакии, передает местное издание iROZHLAS. Глава государства не удержал переданный ему флаг и случайно сбил фуражку со стоящего рядом солдата Замковой стражи. Момент неловкого инцидента уже появился в Сети. Позднее Павел принес военному публичные извинения.

Ситуация произошла накануне во время памятных мероприятий в Праге. Чешский лидер написал на своей странице в Twitter (X), что не ожидал, что знамя такое тяжелое. По его словам, это не было попыткой разнообразить стандартную военную процедуру.

Я чувствую необходимость по крайней мере таким образом извиниться за физический или психологический вред члену Замковой стражи, которого ударило боевое знамя во время церемонии в Виткове. Это определенно не была попытка разнообразить стандартную военную процедуру новым элементом. Я просто недооценил вес, — признался Павел.

Ранее на Генассамблее ООН оконфузился президент США Джо Байден. Во время выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой американский лидер врезался во флаг Бразилии, после чего забыл про дипломатический жест в виде рукопожатия.