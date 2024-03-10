Президент Чехии объявил о поставке на Украину 800 тысяч снарядов Президент Чехии Павел: 800 тысяч снарядов для Украины найдены и будут поставлены

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна готова предоставить Украине 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель, передает Bild. При этом он не указал, откуда взялись эти снаряды.

Как сообщает издание, в течение нескольких месяцев правительство Павела тайно искало боеприпасы за пределами ЕС. В итоге Чехия собирается передать полмиллиона снарядов натовского калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов — калибра 122 мм. Предположительно, это может быть Южная Корея, Турция или страны Южной Африки.

Ранее Чехия нашла возможность получить за рубежом сотни тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. Президент страны Петр Павел добавил, что ситуацию на Украине в настоящий момент можно охарактеризовать как сложную: обстановка на поле боя значительно изменилась с прошлого года, она «нехорошая». Россия, заметил политик, научилась на ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень.

На прошлой неделе Павел заявил, что интерес к участию в сделке проявили 15 стран за пределами ЕС. Предположительно, в их число входят Канада, Франция, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, которые в совокупности выделят €250 млн. Кроме того, Бельгия может вложить €200 млн. В середине февраля президент Чехии заявил, что в странах вне Евросоюза можно закупить полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч боеприпасов калибра 122 мм.