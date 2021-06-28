Президент Чехии назвал трансгендеров «абсолютно отвратительными»

Чешский лидер Милош Земан выступил против сообщества трансгендеров. Политик назвал их «абсолютно отвратительными», сообщает Bloomberg.

Журналисты подчеркнули, что негативные настроения по отношению к представителям сексуальных меньшинств в восточном крыле ЕС всё усиливаются. До этого в конфликт с Евросоюзом относительно прав ЛГБТ вступал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Тогда Земан поддержал его, а теперь решил высказаться по этому поводу сам.

Президент Чехии уже критиковал движение Me Too и феминисток. Теперь пришло время трансгендеров. Земан в интервью журналистам Prima TV сказал, что может понять гомосексуальных людей, однако смена пола, по его мнению, равносильна преступлению.

Каждая операция — это риск. И для меня транссексуалы совершенно отвратительны, — добавил политик.

Ранее стало известно, что в Государственном департаменте США появился спецпосланник по правам сексуальных меньшинств. Эту должность заняла Джессика Стерн, а над самим ведомством в пятницу, 25 июня, подняли так называемый прогрессивный флаг.

Трансляция мероприятия велась на сайте Госдепа. Стерн назначена на должность специального посланника по правам представителей ЛГБТ-сообщества указом президента США Джо Байдена.