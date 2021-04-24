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Президент Чехии 25 апреля выпустит чрезвычайное обращение

02:33, 25 апреля 2021
Милош Земан Милош Земан Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что глава республики Милош Земан обратится к нации с чрезвычайным обращением. Оно прозвучит в 11:00 (12:00 мск) 25 апреля, написал он в Twitter.

Овчачек отметил, что 20-минутное выступление Земана покажут телеканалы TV Prima и CNN Prima News. Он не назвал тему обращения, но 18 апреля обещал, что президент республики огласит своё мнение по инциденту со взрывами на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Инцидент в 2021 году стал причиной дипломатического конфликта. Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что Россия уничтожила взаимоотношения с Чехией, которые сейчас находятся на точке замерзания. Однако Прага заинтересована в корректных отношениях с официальной Москвой. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Он подчеркнул, что Россия имела возможность исправить сложившуюся ситуацию, однако шансом этим страна не воспользовалась.

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