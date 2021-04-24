Президент Чехии 25 апреля выпустит чрезвычайное обращение

Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил, что глава республики Милош Земан обратится к нации с чрезвычайным обращением. Оно прозвучит в 11:00 (12:00 мск) 25 апреля, написал он в Twitter.
Овчачек
Инцидент в 2021 году стал причиной дипломатического конфликта. Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.
Ранее стало известно, что Россия уничтожила взаимоотношения с Чехией, которые сейчас находятся на точке замерзания. Однако Прага заинтересована в корректных отношениях с официальной Москвой. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Он подчеркнул, что Россия имела возможность исправить сложившуюся ситуацию, однако шансом этим страна не воспользовалась.