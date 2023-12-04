Президент Болгарии запретил передавать Украине бронетранспортеры

Фото: МО Украины

Президент Болгарии Румен Радев запретил безвозмездную передачу Украине партии бронетранспортеров, ранее одобренной парламентом страны. По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, эта техника пригодится болгарским пограничникам и спасателям.

Предоставляемую Украине бронированную транспортную технику высокой проходимости можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом, — сказал Радев.

Болгария намеревалась передать ВСУ около 100 БТР с вооружением по соглашению между болгарским МВД и Министерством обороны Украины. Болгарский парламент одобрил поставки, «за» проголосовали 152 депутата правящего большинства. Министерство внутренних дел эту технику не использует.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Болгария может разделить участь Украины, если продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией. Он отметил, что российские военнослужащие прошли серьезное боевое испытание, которого никогда не было ни в целом у НАТО, ни у Болгарии в частности.