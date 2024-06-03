Президент Болгарии увидел нарушение красных линий на Украине Радев: ситуация на Украине приобретает характер неконтролируемой эскалации

Фото: МО Украины

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что ситуация на Украине становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий западными странами. По его словам, которые передает Болгарское национальное телевидение, разрешение применять оружие для ударов по территории России и отправка советников нарушает негласные правила поведения.

До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию. <...> Первая — это ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины, вторая — недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России. С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже нарушены, — сказал глава государства.

Радев призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня и началу переговоров. В ходе своего визита в Швейцарию он подчеркнул, что эскалация конфликта опасна для всего мира. По его мнению, в конечном счете противостояние Москвы и Киева должно разрешиться через поиск путей к миру, основанному на международном праве.

В свою очередь кандидат в депутаты Европарламента от Болгарии Тодор Ангелов ранее заявил, что страны Запада используют Украину для того, чтобы нанести вред России. При этом он считает, что за происходящее расплачиваются не только украинцы, но и сами европейцы, так как они ощущают на себе последствия от введения санкций против Москвы.