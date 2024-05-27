Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине

Фото: МО Украины

Президент Болгарии Румен Радев призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня и началу переговоров, сообщает Болгарское национальное телевидение. В ходе своего визита в Швейцарию он подчеркнул, что эскалация конфликта опасна для всего мира. По его мнению, в конечном счете противостояние Москвы и Киева должно разрешиться через поиск путей к миру, основанному на международном праве.

Радев заявил, что в Болгарии наблюдают за тем, как в разговорах политиков и в публикациях СМИ усиливается конфликт между Россией и Украиной. По его словам, в настоящее время все страны НАТО тем или иным образом вовлечены в противостояние. Некоторые из них ограничиваются информационной войной, другие же предоставляют Киеву разведданные, оружие, боеприпасы и бронетехнику.

Пришло время, чтобы болгарские политики широко открыли свои закрытые глаза и предприняли усилия по быстрому прекращению конфликта, по поиску путей к миру, основанному на международном праве, — заявил Радев.

Кандидат в депутаты Европарламента от Болгарии Тодор Ангелов ранее заявил, что страны Запада используют Украину для того, чтобы нанести вред России. При этом он считает, что за происходящее расплачиваются не только украинцы, но и сами европейцы, так как они ощущают на себе последствия от введения санкций против Москвы.