Президент Болгарии объявил о роспуске Парламента Президент Болгарии Радев объявил о роспуске Парламента

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев объявил о роспуске Народного собрания, сообщает его пресс-служба. В связи с этим он объявил о досрочных выборах, которые пройдут 2 октября по всей стране.

На основании ст. 99.5 Конституции Республики Болгария президент Румен Радев подписал указ о роспуске 2 августа 2022 года 47-го Народного собрания. Глава государства назначает выборы в Национальное Собрание на 2 октября 2022 года, — говорится в сообщении на его сайте.

Также Радев назначил временное правительство Болгарии, во главе которого будет находиться секретарь по вопросам социальной политики и здравоохранения Галаб Донев.

Президент пошел на этот шаг после объявления Вотума недоверия правительству Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым в июне. После этого он попытался собрать новый кабинет министров, однако так и не смог этого сделать.

Ранее экономист из США Стив Ханке заявил, что причиной падения правительства Болгарии оказались введенные против России санкции. По его словам, ограничения против Москвы на самом деле отразились на Европе гораздо хуже. Более того, санкции стали самоубийственным актом для экономик стран Европы.

Также Ханке указал на другие последствия антироссийской санкционной политики. По его мнению, из-за неё ослабли позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.