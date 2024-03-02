Президент Болгарии назвал единственный способ установить мир в Европе Президент Болгарии Радаев: только дипломатия поможет вернуть мир в Европе

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Румен Радев

Разрешение конфликтов в странах Европы возможно только дипломатическим путем, считает президент Болгарии Румен Радев. В ходе дипломатического форума в Турции он заявил, что только таким образом можно преодолеть глубокие противоречия, передает пресс-служба правительства Болгарии.

Независимо от того, насколько глубоки противоречия, и обостряются конфликты в нашем регионе, достижение их устойчивого разрешения и мира возможно только средствами дипломатии и восстановления диалога, — отметил политик.

По словам Радева, ни при каких обстоятельствах не должны приниматься решения, которые привели бы к эскалации конфликта на Украине. Как территориально, так и с точки зрения применения новых вооружений, уточнил он.

Ранее стало известно, что Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БТР из-за проблем с финансированием. При этом София попросила НАТО покрыть транспортные расходы.

Кроме того, Болгария с 1 марта прекращает импорт нефти из России. Таким образом страна досрочно отказалась от действующего для нее освобождения от запрета на ввоз этого энергоресурса. Болгария и ряд других стран ЕС были освобождены Брюсселем от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, но правительство республики решило отказаться от сырья из РФ досрочно.