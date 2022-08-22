Президент Австрии попал в больницу после несчастного случая в горах Президент Австрии получил ссадины и небольшое сотрясение мозга из-за несчастного случая

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Александр Ван дер Беллен

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен попал в больницу после того, как поскользнулся на прогулке по тирольскому заповеднику Каунерграт в воскресенье, 21 августа, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Президент получил ссадины и небольшое сотрясение мозга. По совету лечащих врачей, ночь понедельника он проведёт в больнице, — передаёт СМИ со ссылкой на слова пресс-службы Ван Дер Беллена.

Глава государства приехал с визитом в Тироль для участия в форуме Forum Alpbach. Из-за несчастного случая деловые встречи Ван дер Беллена будут отменены.

78-летний Александр Ван дер Беллен в мае этого года сообщил в Twitter, что планирует баллотироваться на второй срок. Политик занимает пост федерального президента Австрии с 2017 года. Очередные выборы в стране пройдут осенью.