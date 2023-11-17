Президент Австрии объяснил, почему его цапнула собака Санду Президент Австрии заявил, что покусавшая его собака Санду просто перенервничала

Фото: IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Александр Ван дер Беллен

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил в соцсети X (Twitter), что пес Кодруц, принадлежащий главе Молдавии Майе Санду, покусал его, так как просто перенервничал. Он отметил, что животное «переполнили эмоции». Ван дер Беллен добавил, что очень любит собак. Он рассказал, что подарил Кодруцу плюшевого медвежонка.

Я понимаю, почему его переполнили эмоции. Он перенервничал из-за того, что был окружен людьми, — сказал президент.

16 ноября собака молдавского главы государства Майи Санду укусила за палец ван дер Беллена. Он прибыл с визитом в Кишинев. Видео инцидента попало в интернет. Санду присела перед собакой и начала ее гладить. К животному потянулся и ван дер Беллен, однако питомец неожиданно укусил австрийского политика.

Позже в администрации австрийского лидера сообщили, что ван дер Беллен чувствует себя хорошо. Там отметили, что он получил небольшую травму, а место укуса заклеили пластырем. Санду в свою очередь также пояснила, что собака кинулась на гостя из-за сильного страха. По ее словам, животное испугалось большого числа людей вокруг.