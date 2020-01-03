Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии, 7 января приведёт к присяге новое правительство.
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Лидеры АНП и «Зелёных» Себастьян Курц и Вернер Коглер 2 января представили программу коалиционного правительства. Членами кабмина станут четыре министра от «Зелёных» и 10 — от АНП. Курц вновь займёт пост федерального канцлера, Коглер станет вице-канцлером, а также министром культуры, искусства, по делам госслужбы и спорта.
Как ранее передавал NEWS.ru, в рабочей программе будущего правительства Австрии содержатся положения о том, что Вена выступит за постепенное смягчение санкционного режима в отношении РФ, если Москва будет придерживаться условий Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
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