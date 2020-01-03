https://static.news.ru/photo/f63ade64-2f20-11ea-a2a7-fa163e074e61_660.jpg Александр Ван дер Беллен Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии, 7 января приведёт к присяге новое правительство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президентскую канцелярию. Ранее в субботу, 4 января, партия «Зелёные» одобрила пакт о своём участии в коалиции с Австрийской народной партией (АНП), выступающей с консервативных позиций. 3 января своё участие в объединении подтвердила сама АНП.

Лидеры АНП и «Зелёных» Себастьян Курц и Вернер Коглер 2 января представили программу коалиционного правительства. Членами кабмина станут четыре министра от «Зелёных» и 10 — от АНП. Курц вновь займёт пост федерального канцлера, Коглер станет вице-канцлером, а также министром культуры, искусства, по делам госслужбы и спорта.

Как ранее передавал NEWS.ru, в рабочей программе будущего правительства Австрии содержатся положения о том, что Вена выступит за постепенное смягчение санкционного режима в отношении РФ, если Москва будет придерживаться условий Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.