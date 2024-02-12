«Прежних отношений не будет»: политолог оценил нового президента Финляндии Политолог Макаркин: отношения России и Финляндии никогда не будут прежними

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Александр Стубб

Никаких улучшений в отношениях России и Финляндии в ближайшем будущем ждать не приходится, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, новый финский лидер Александр Стубб давно является сторонником североатлантического выбора страны. Макаркин считает, что отношения Москвы и Хельсинки никогда не будут прежними.

Подвижки в отношениях с Россией возможны только при потеплении в отношениях России и Запада в целом. Но прежних отношений с Финляндией, как это было в советское время, в 1990-е годы и нулевые, уже не будет. Они были связаны с нейтральным статусом Финляндии, страна вступила в Евросоюз, но не присоединилась к НАТО. Сейчас Финляндия является членом Североатлантического альянса со всеми обязательствами, — сказал Макаркин.

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Он набрал 51,6%голосов. Его оппонент, бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто, получил 48,4% голосов. Он уже признал поражение. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль надеется, что Стубб будет соблюдать баланс по теме российско-финляндских отношений.

Ранее оба политика высказали разные точки зрения относительно того, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина в случае его поздравления с избранием на пост президента. Если Стубб ответил категорическим отказом, то Хаависто согласился принять звонок из вежливости.