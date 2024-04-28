«Претендуют на лидерство»: военэксперт о целях создания турецкого авианосца Военэксперт Матвийчук: Турция строит свой авианосец, чтобы отсоединиться от США

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Турция начала проектирование нового авианосца, чтобы в некотором смысле отсоединиться от США и показать свое превосходство, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается доказать, что Турция является промышленно-развитой страной. Эксперт считает, что подобными проектами турецкий лидер претендует на лидерство в исламском мире.

Я полагаю, что Турция хочет в некотором смысле отсоединиться от США и подчеркнуть свое превосходство, поэтому, в частности, продолжает развиваться в военном плане и проектировать новые корабли, технику. Эрдоган пытается доказать, что Турция — это великая страна, промышленно-развитая страна, военно-промышленная страна. Подобными проектами он подчеркивает, что претендует в исламском мире на лидерство. Однако такой авианосец будет очень дорого построить и еще дороже содержать, — сказал Матвийчук.

До этого сообщалось, что Эрдоган поручил разработать проект национального авианосца с целью повышения возможностей Военно-морских сил Турции и более эффективной защиты страны. Корабль будет превосходить по размерам TCG Anadolu. Авианосец хотят полностью спроектировать и построить в Турции без поддержки со стороны иностранных компаний.

Ранее стало известно о планах Великобритании законсервировать авианосец HMS Prince of Wales или вовсе продать его со скидкой дружественной стране. Такой сценарий стал обсуждаться членами Группы планирования крупных морских предприятий после известия о том, что проект бюджета не предусматривает какого-либо значительного увеличения расходов на оборону. Авианосец HMS Prince of Wales стоимостью $3,6 млрд считается флагманом Королевского флота.