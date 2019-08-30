https://static.news.ru/photo/6ece4188-cc0a-11e9-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 6W_e/twitter.com

Двое людей, вооружённых ножами, напали на прохожих возле станции метро «Лоран Бонве» в пригороде Лиона.

Инцидент произошёл на автомобильной стоянке, передаёт Lyon Mag . В результате ЧП погиб как минимум один человек, ещё шестеро получили ранения.

Движение в метро было остановлено. Полицейским удалось арестовать одного из преступников. Район происшествия оцеплен силовиками.

Как ранее писал News.ru, старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что личность мужчины, нанёсшего женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском, установлена. Сейчас ведётся его поиск.