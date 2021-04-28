«Полная неожиданность»: в Ватикане не знают о встрече Путина и Зеленского

https://static.news.ru/photo/d32fb35e-a81e-11eb-9109-96000091f725_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Представители дипломатического ведомства Святого престола в разговоре с журналистами прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться в Ватикане со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По имеющейся информации, данное предложение не было согласовано, передаёт ТАСС.

Ранее Зеленский сказал, что его встреча с Путиным необходима для завершения боевых действий на юго-востоке Украины. По его словам, Ватикан — это идеальное место для диалога о мире. Дело в том, подчеркнул политик, что Святой престол является беспристрастным моральным авторитетом, выполняющим роль посредника.

В Ватикане отметили, что предложение Зеленского на данный момент не согласовывалось.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом своё предложение, и для дипломатической службы Ватикана это стало своего рода неожиданностью, — подчеркнули представители ведомства.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока неизвестно, намерен ли российский лидер Владимир Путин встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским где-то кроме Москвы.