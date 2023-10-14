Пресс-секретаря МИД Польши уволили после требований извинений от Зеленского

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Лукаш Ясина

Пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, которое спровоцировало скандал. В своей соцсети Twitter (Х) дипломат сравнил себя с подорвавшимся на мине сапером.

Уважаемые господа. Пресс-секретарь — это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине. Заканчивая исполнять обязанности пресс-секретаря МИД — благодарю всех, — написал Ясина.

В середине мая пресс-секретарь польского МИД в одном из интервью заявил, что Польша ждет от Украины и ее президента Владимира Зеленского «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню. После этого украинский посол Василий Зварыч назвал неприемлемыми и досадными навязать стране и ее лидеру то, что они «должны делать по отношению к нашему общему прошлому». Вскоре после этого Ясину отправили в бессрочный отпуск.

В июле 2023 года сейм Польши принял постановление в память о погибших в ходе Волынской резни. В документе содержится призыв к Украине с требованием признать вину в произошедшем. Постановление было принято единогласно, его приняли 440 парламентариев. Однако в Киеве не отреагировали на это требование.