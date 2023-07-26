Эксперт объяснил преследование Касема авторитаризмом латвийских властей Политолог Межевич: власти Латвии готовы ограничивать права как россиян, так и собственных граждан

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Марат Касем

Преследование латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема показывает, что они готовы ограничивать права россиян, лиц без гражданства, а также собственных граждан, заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, редакция Sputnik Литва вынужденно находится на территории России. Латвия, отметил эксперт, авторитарная и даже неофашистская страна. Только благодаря стараниям нескольких местных энтузиастов Sputnik Литва удается собирать материалы о жизни Латвии.

Это наглядно проявилось в случае преследования гражданина Латвии Марата Касема, пишущего о процессах в Прибалтике. Отличие в том, что латвийские законы, по своей сути, действуют несколько мягче по отношению к своим гражданам, и строже применяются в отношении неграждан и россиян, находящихся на территории страны, — сказал Межевич.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Касем смог выехать из Латвии. По словам дипломата, он опасался возможного преследования со стороны властей Латвии и покинул страну, как только появилась такая возможность.

Журналист был задержан 5 января 2023 года. В тот день он прибыл в Латвию, чтобы навестить больную бабушку. Тем не менее Касем не успел встретиться с родственницей, поскольку был задержан за нарушение санкционного режима и шпионаж.

Лишь в конце апреля журналиста отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. В МИД России назвали задержание Касема местью диктаторских режимов за его принципиальность.