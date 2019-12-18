https://static.news.ru/photo/153c8ff8-21be-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Сергей Румас и Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас по телефону обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства в преддверии встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Медведев и Румас рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Кроме того, отмечается, что президенты России и Белоруссии обсудят вопросы дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства на встрече 20 декабря.

В 2020 году больше трёх млрд рублей потратят на программы Союзного государства, писал ранее NEWS.ru. Правительствам будут предложены новые программы в сфере медицины, сельского хозяйства, космоса, а также предупреждения природных и техногенных катастроф.