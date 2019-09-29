https://static.news.ru/photo/db6b0a6e-e2a9-11e9-ba91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра королевства Бориса Джонсона редкую для страны процедуру импичмента. Подобный сценарий политики обсуждали 26 сентября.

Поводом стал вердикт Верховного суда, признавшего незаконным приостановку чиновником работы парламента на пять недель. Судьи одной из высших апелляционных инстанций королевства, по сути, согласились с критиками премьера, заявлявшими, что при помощи пророгации парламента дипломат хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit, передаёт газета The Sunday Times .

Предложение об импичменте Джонсона разработала валлийская партия «Плайд камри». В ближайшие дни проект внесут на рассмотрение в Палату общин. Теоретическим итогом процедуры может стать судебный процесс над премьер-министром и даже уголовный срок.

Оппозиционные Лейбористская и Либерально-демократическая партии Великобритании обсудят вопрос 30 сентября. До этого импичмент не объявлялся ни одному премьер-министру королевства. Последний раз отправить в отставку пытались главу МИДа Генри Палмерстоуна в 1848 году за тайное соглашение с Россией.

Ранее News.ru сообщал, что проведённый исследовательской компанией HarrisX опрос показал, что 47% американцев считают обоснованной процедуру импичмента в отношении действующего президента страны Дональда Трампа.