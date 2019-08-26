https://static.news.ru/photo/d0b668f0-c8b6-11e9-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Глава Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.

Ему 35 лет, по образованию — юрист, доктор философии в области права, ранее являлся управляющим партнёром в одной из компаний, работал внештатным советником экс-министра экологии Незалежной Игоря Шевченко, помощником первого вице-премьера Степана Кубива.

В нынешней должности — с 28 мая 2019 года. Однако в политику Гончарук пытался попасть и ранее — в 2014-м баллотировался в депутаты от партии «Сила людей», которая не попала в Верховную раду, пишет ТАСС .

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука, — говорится в сообщении.

Сейчас Гончарук сопровождает Зеленского в региональных поездках, курирует блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее News.ru писал, что имя нового премьера Украины станет известно 29 августа. Об этом заявил народный депутат от партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.