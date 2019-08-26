Глава Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.
Ему 35 лет, по образованию — юрист, доктор философии в области права, ранее являлся управляющим партнёром в одной из компаний, работал внештатным советником экс-министра экологии Незалежной Игоря Шевченко, помощником первого вице-премьера Степана Кубива.
В нынешней должности — с 28 мая 2019 года. Однако в политику Гончарук пытался попасть и ранее — в 2014-м баллотировался в депутаты от партии «Сила людей», которая не попала в Верховную раду, пишет
Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука, — говорится в сообщении.
Сейчас Гончарук сопровождает Зеленского в региональных поездках, курирует блок экономического развития и продолжения реформ.
Ранее News.ru писал, что имя нового премьера Украины станет известно 29 августа. Об этом заявил народный депутат от партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.