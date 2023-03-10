Премьера Латвии заподозрили в участии в афере с госзакупками EADaily: премьера Латвии Кариньша заподозрили в участии в афере с госзакупками для армии

Фото: Стрингер/РИА Новости

Кришьянис Кариньш

Премьер-министра Латвии подозревают в участии в афере с госзакупками продовольствия для армии. Там потребовали начать уголовное преследование в отношении политика в связи с махинациями Минобороны на €220 млн, выделенных на закупки продовольствия для вооруженных сил, сообщает EADaily со ссылкой на латвийские СМИ.

Как считает политолог Илга Крейтусе, премьер несет прямую ответственность за министров и состояние вооруженных сил. Она также предложила провести ревизию государственных закупок в пользу Министерства обороны.

Хозяин отвечает за то, что мыши делают под столом, — заявила политолог.

По словам эксперта, военных планируют кормить на €50 в сутки, когда раньше на это требовалось по €8 на одного человека. Крейтусе заявила, что в этом случае речь идет о воровстве на государственном уровне.

Причиной скандала в Латвии стала победа неизвестной фирмы в конкурсе на поставки продовольствия для армии. Для компании планировалось выделить сумму в пределах от €220 млн до €330 млн.

Президент США Джо Байден ранее надавил на глав балтийских республик из-за частых призывов с их стороны нанести поражение России. В Вашингтоне объяснили, что это может помешать мирному урегулированию конфликта.