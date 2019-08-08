https://static.news.ru/photo/87a6cba8-ba12-11e9-b136-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Massimo Di Vita/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Италии необходимо объявить внеочередные парламентские выборы в связи с отсутствием парламентского большинства. С соответствующим предложением глава МВД Маттео Сальвини обратился к итальянскому премьеру Джузеппе Конте.

Он отметил, что это необходимо, так как жители требуют отчёта от правительства, сообщает RaiNews24.

Как ранее писал News.ru, оппозиционная Демократическая партия Италии намерена выразить вотум недоверия вице-премьеру и главе МВД страны Маттео Сальвини. Резолюцию политическое движение готовится представить в парламенте. По словам депутата от демократов Марии Элены Боски, инициатива продиктована скандалом с возможной причастностью России к финансированию партии Сальвини «Лига», входящей в правящую коалицию.