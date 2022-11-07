Премьера Греции Мицотакиса уличили в слежке за 33 политиками Documento: премьер Греции Мицотакис использовал спецслужбы для слежки за 33 политиками

Фото: IMAGO/Vasilis Rebapis / Eurokini/Global Look Press

Кириакос Мицотакис

Газета Documento опубликовала материал, согласно которому премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис организовал слежку за политиками, бизнесменами и журналистами и прослушку их разговоров. Согласно статье, была сформирована целая сеть наблюдателей.

Все находились под наблюдением. Политические противники Мицотакиса, но также и его собственные люди, министры, которые не были согласны, или другие, кого считали непредсказуемыми. Сеть сбора разведывательных данных, направленная на политические манипуляции и вымогательство, заманила страну в ловушку и, возможно, все еще действует, — говорится в материале.

В статье говорится, что, оправдывая это национальной безопасностью, Мицотакис организовал слежку за бывшим премьером Антонисом Самарасом, главой МИД Никосом Дендиасом, министром развития и инвестиций Адонисом Георгиадисом и его супругой, министром туризма Василисом Кикилиасом и другими. Всего в списке насчитывается порядка 33 имен.

За некоторыми предпринимателями наблюдение велось косвенно: через их близких коллег или соратников, а также через программное обеспечение для мониторинга. Издание утверждает, что Мицотакис, когда пришел к власти, показывал способность превращаться из реального себя в того, кто красовался в телевизионных выступлениях.

Таким образом, они удобно перевели авторитаризм в решительность, а высокомерие в требовательность. Каждое проблемное поведение имело приукрашенное оправдание. Никто не осмеливался подумать, что наблюдаемое поведение было прямым уходом от логики и политик, — указала обозреватель издания.

Ранее вХельсинкском уездном суде начались основные слушания по делу трех журналистов газеты Helsingin Sanomat, опубликовавших в 2017 году материал о деятельности финской военной разведки. Прокуратура обвиняет их в раскрытии тайны, связанной с национальной безопасностью, и требует приговорить к условному лишению свободы.