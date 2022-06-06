Премьера Эстонии в МИД РФ обозвали кровожадной

Фото: Christophe Gateau / globallookpress

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддерживает и даже призывает поставлять оружие киевскому режиму, за что в российском МИД её обвинили в кровожадности. Пост об этом в своём Telegram-канале опубликовала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Каллас неоднократно называла призывы к перемирию или миру на Украине «преждевременными и нежелательными»

Кровожадная каКая, — написала Захарова.

Она процитировала несколько заявлений Каллас, например: «Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас» и «Украина должна выиграть».

Каллас отличается антироссийской позицией. Она ранее раскритиковала европейских политиков, которые позволяют себе частые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. По её мнению, нет смысла разговаривать с российским лидером, если ЕС хочет изолировать Россию. Вся эта «телефонная дипломатия», по словам Каллас, не помогает, ведь спецоперация РФ на Украине продолжается.