Премьера Британии Сунака оштрафовали за езду без ремня безопасности

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Полиция Ланкашира вручила премьеру Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности, сообщила пресс-служба британской полиции в соцсетях. Там отметили, что глава правительства признал вину и согласился заплатить штраф.

После распространения видео в социальных сетях, демонстрирующего лицо, не пристегнутое ремнем безопасности во время езды на пассажирском месте в автомобиле в Ланкашире, сегодня (пятница, 20 января) мы предложили 42-летнему мужчине из Лондона заплатить штраф, — говорится в официальном заявлении.

Ранее издание Daily Mail писало, что Риши Сунак, пообещавший в своем новогоднем поздравлении построить страну, которой будут гордиться потомки, столкнулся с ужасающей реальностью. Ему предстоит дать ответ на ряд серьезных внутренних вызовов, в числе которых рекордный приток мигрантов, забастовки работников транспорта и медиков.

До этого Сунак признал, что с наступлением 2023 года время трудностей в Великобритании не закончится. Причиной экономических проблем он назвал конфликт на Украине. При этом премьер заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Подводя итоги 2022 года, Сунак отметил, что он выдался нелегким для многих жителей государства, которым пришлось столкнуться с небывалым ростом цен на электроэнергию.