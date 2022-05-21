Премьер Венгрии: санкции против России сродни атомной бомбе Премьер-министр Венгрии сравнил санкции против России с атомной бомбой

Виктор Орбан / Фото Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что антироссийские санкции сродни атомной бомбе. Он добавил, что если не обеспечить бедные государства продовольствием, то в Европу хлынет волна беженцев, которая уничтожит «находящиеся на их пути страны», передаёт ТАСС.

Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе. Это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе. Нас ждет тяжелая зима, <...> военный конфликт на Украине ставит нас в трудное положение, — сказал он на совместной конференции с президентом Сербии Александром Вучичем на сельскохозяйственной выставке в Нови-Саде.

Премьер-министр Венгрии ранее заявил во время выступления в Госсобрании, что спецоперация России на Украине закончится ещё нескоро и будет иметь тяжёлые последствия для всей Европы. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине представляют угрозу и для безопасности его страны. По мнению Орбана, в мире началось «десятилетие опасностей и войн».