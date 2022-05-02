Премьер Венгрии попал в список украинского сайта «Миротворец»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу скандального украинского ресурса «Миротворец», сообщает венгерский телеканал Hir TV. Портал был создан в 2014 году. Там, в частности, размещается информация о людях, которые имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают агрессию против Украины.

В пояснении говорится, что политик внесён в базу сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист». Также на сайте говорится, что Орбан единственный из лидеров в ЕС, который отказывается пропускать через территорию своей страны оружие для Украины и выступает против отказа от российского газа.

Ранее Орбан назвал идею введения эмбарго на российские нефть и газ «красной линией». Европейские источники утверждают, что премьер Венгрии «возглавил бунт» в ЕС, поскольку считает данную меру опасной для страны.

В конце января президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец». Политик значится там как «кремлёвский пропагандист». Ранее он заявил, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе.