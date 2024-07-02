Орбан впервые с начала СВО приехал в Киев Орбан приехал в Киев на переговоры с Зеленским

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Gloobal Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши. Политик отправился в Киев.

Премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан во вторник утром прибыл в Киев, — говорится в сообщении.

Орбан проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На них стороны затронут вопрос «возможности установления мира», а также другие актуальные вопросы.

Ранее Орбан заявил, что продвижение России в зоне специальной военной операции на Украине зависит от мощности переданного Киеву западного оружия. По его словам, без НАТО Украина «не могла обстреливать российские города». Западу надо точно видеть, что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам Альянса, сказал он.

Политик также заявлял, что руководство Евросоюза стремится любыми силами одержать победу над Россией. По его словам, для этой цели лидеры ЕС пытаются втянуть в военные действия на Украине все страны сообщества. При этом Орбан уверен, что сама Европа от конфликта ничего не выигрывает. Орбан добавил, что руководству Евросоюза «ничего не жалко, когда речь заходит о войне». Брюссельские бюрократы считают личным конфликт на Украине и они хотят добиться поражения России, утверждает он.